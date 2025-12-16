Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Performance im Blick
|
16.12.2025 10:03:58
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kering-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Kering-Anteile bei 491,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Kering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,036 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 619,18 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 15.12.2025 auf 304,05 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38,08 Prozent verkleinert.
Kering wurde am Markt mit 36,31 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com