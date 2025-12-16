Kering Aktie

Flexibilität verbessert 16.12.2025 09:27:41

Kering-Aktie fester: Trennung von Mehrheitsanteil an Fifth-Avenue-Immobilie

Der Gucci-Eigentümer Kering erhält im Rahmen einer Vereinbarung mit der Private-Equity-Gesellschaft Ardian 690 Millionen US-Dollar für einen Mehrheitsanteil an einer Immobilie an der Fifth Avenue.

Wie die beiden französischen Unternehmen mitteilten, wird Kering einen Anteil von 40 Prozent an der Immobilie an der Fifth Avenue in New York City, die Luxus-Einzelhandelsflächen beherbergt, behalten und die restlichen 60 Prozent in ein neu gegründetes Joint Venture mit Ardian einbringen. Der Luxusgüterkonzern erklärte, die Transaktion sei Teil seiner Immobilienstrategie, die darauf abziele, prominente Einzelhandelsstandorte für seine Marken zu sichern und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität zu verbessern. Für Ardian ist die Transaktion die erste Immobilieninvestition in den USA.

Die beiden Unternehmen hatten Anfang des Jahres einen ähnlichen Deal für ein Immobilienportfolio in Paris abgeschlossen, bei dem Kering die Immobilien in ein Joint Venture mit Ardian einbrachte und eine Minderheitsbeteiligung an den Vermögenswerten behielt.

An der Euronext Paris steigt die Kering-Aktie zeitweise um 0,74 Prozent auf 306,30 Euro.

DOW JONES

