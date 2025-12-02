ArcelorMittal Aktie

37,40EUR -0,08EUR -0,21%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
02.12.2025 11:02:28

ArcelorMittal Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Sommer hätten sich die schwachen Stahlmärkte in den USA und Europa stabilisiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Nachfrage bleibe zwar schwach. Doch die jüngst von der EU-Kommission vorgeschlagenen Protektionsmaßnahmen hätten für Zuversicht gesorgt und könnten für eine deutliche Preis- und Margenerholung sorgen. Synagowitz bleibt indes selektiv. Voestalpine und ArcelorMittal sind weiterhin seine bevorzugten Titel im Baustahlbereich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,51 € 		Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

