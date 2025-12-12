CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Valeo SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Valeo SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,51 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,057 Valeo SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 11,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte Valeo SA einen Börsenwert von 2,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at