Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
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26.10.2026 23:14:31
Cadence Design Systems Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
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25.10.26
|Ausblick: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cadence Design Systems-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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11.10.26
|Erste Schätzungen: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.10.26
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
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