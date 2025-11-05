NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
05.11.2025 12:00:00
CEO Jensen Huang Just Delivered Fantastic News for Nvidia Investors
Nvidia (NASDAQ: NVDA) made headlines at its GTC event that was held on Oct. 28. There were several bombshell announcements ranging from government contracts to quantum computing to new technology. However, I think the biggest announcement centers around the massive growth Nvidia expects to see manifest by the end of 2026.CEO Jensen Huang announced that Nvidia has $500 billion in orders through the end of 2026 for its Blackwell and Rubin graphics processing units (GPUs). That's monster growth, and far exceeds analysts' projections over the next year. This has the potential to ignite a massive rally in the stock because if this projection pans out, Nvidia's stock could more than double by the end of 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|NVIDIA Corp.
|160,98
|-1,07%
