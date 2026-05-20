Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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20.05.2026 08:54:22
China Confirms It Will Buy 200 Boeing Planes
The deal, which President Trump announced after last week’s summit, represents the largest single sale of the American company’s aircraft to Beijing in nearly a decade.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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