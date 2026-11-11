Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
11.11.2026 21:30:55
Cisco Systems, Applied Materials On Deck Thursday As AI Demand Faces Test
This article Cisco Systems, Applied Materials On Deck Thursday As AI Demand Faces Test originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
11.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.11.26
|Ausblick: Cisco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 475,00
|-2,29%
|Applied Materials Inc.
|343,75
|-3,37%
|Cisco Inc.
|92,25
|1,63%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|33 780,00
|7,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.