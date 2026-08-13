Cisco Aktie

97,96EUR -9,10EUR -8,50%
Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 16:58:47

Cisco Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Cisco von 120 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage nehme Fahrt auf, aber angesichts der Bewertung sei das Tempo zu gering, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Cisco Inc. Halten
Unternehmen:
Cisco Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 113,18 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 113,13 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cisco Inc.

mehr Analysen
16:58 Cisco Halten DZ BANK
16:32 Cisco Buy UBS AG
14.05.26 Cisco Buy UBS AG
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cisco Inc. 97,89 -8,57% Cisco Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

18:14 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17:36 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:27 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
17:18 grenke Kaufen DZ BANK
17:05 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
16:59 RWE Kaufen DZ BANK
16:58 Cisco Halten DZ BANK
16:55 Sixt Kaufen DZ BANK
16:54 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
16:54 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
16:32 Cisco Buy UBS AG
14:47 K+S Kaufen DZ BANK
13:57 Brenntag Halten DZ BANK
13:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:24 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:22 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:58 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:45 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 HelloFresh Neutral UBS AG
11:07 freenet Neutral UBS AG
10:49 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
10:42 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:35 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:34 Ottobock Buy UBS AG
10:22 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:22 K+S Sell Deutsche Bank AG
10:21 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:18 MLP Buy Baader Bank
10:05 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:05 Medios Buy Warburg Research
10:02 JENOPTIK Buy Warburg Research
10:01 Brenntag Hold Warburg Research
10:00 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:35 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09:24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
09:09 INDUS Buy Warburg Research
09:07 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:06 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
09:05 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
09:03 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:02 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen