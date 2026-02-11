Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
11.02.2026 22:21:06
Cisco Systems Inc. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Cisco Systems Inc. (CSCO) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $3.175 billion, or $0.80 per share. This compares with $2.428 billion, or $0.61 per share, last year.
Excluding items, Cisco Systems Inc. reported adjusted earnings of $4.143 billion or $1.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.7% to $15.349 billion from $13.991 billion last year.
Cisco Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.175 Bln. vs. $2.428 Bln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.61 last year. -Revenue: $15.349 Bln vs. $13.991 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.02 To $ 1.04 Next quarter revenue guidance: $ 15.4 B To $ 15.6 B Full year EPS guidance: $ 4.13 To $ 4.17 Full year revenue guidance: $ 61.2 B To $ 61.7 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|64,71
|2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.