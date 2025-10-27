UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
27.10.2025 21:52:24
City trader sues UBS for $400m after rate-rigging conviction quashed
Tom Hayes launches a legal claim against UBS, claiming he was the bank's "hand-picked scapegoat".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
