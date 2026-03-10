BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
10.03.2026 11:30:08
Co-founders behind pioneering Covid vaccine to step down from BioNTech
Uğur Şahin and Özlem Türeci are leaving German group to launch their own mRNA ventureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
