BioNTech Aktie
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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 92 auf 93 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Jessica Fye hob ihre Umsatzprognosen für den mRNA-Spezialisten für 2027 und 2028 etwas an. Die Anleger müssten sich jedoch nicht beeilen mit einem Einstieg, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zunächst müsse die Entwicklung der Pipeline klarer werden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 20:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 20:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 93,00
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 83,26
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Abst. Kursziel*:
11,70%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 83,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,70%
|
Analyst Name::
Jessica Fye
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KGV*:
-
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