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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Biontech auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Walch attestierte dem Mainzer Pharmakonzern einen enttäuschenden Bericht zum zweiten Quartal. Der designierte, neue Konzernchef werde wohl Zeit benötigen, um das Onkologie-Portfolio für Anleger attraktiver zu machen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Market-Perform
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 96,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 91,78
|
Abst. Kursziel*:
4,60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 91,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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