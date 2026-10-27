BioNTech Aktie

76,30EUR -1,30EUR -1,68%
BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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27.10.2026 13:01:41

BioNTech (ADRs) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86,86 US-Dollar belassen. Der Onkologiekongress Esmo habe einige positive Updates für die Onkologie-Pipeline des Unternehmens geliefert, schrieb Jessica Fye am Montag. Dies ändere aber nichts Wesentliches an ihrer Einschätzung, dass sich die meisten Produktkandidaten noch in einem frühen bis mittleren Entwicklungsstadium befänden./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:20 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 86,86
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 86,86 		Abst. Kursziel*:
0,00
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 86,86 		Abst. Kursziel aktuell:
0,00%
Analyst Name::
Jessica Fye 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:01 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 BioNTech Buy UBS AG
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BioNTech Buy UBS AG
16.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 77,30 -0,39% BioNTech (ADRs)

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13:08 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
13:06 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:03 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
13:01 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:00 Iberdrola Buy UBS AG
12:39 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12:33 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:14 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 ASML NV Buy UBS AG
12:09 Douglas Neutral UBS AG
12:08 HSBC Holdings Neutral UBS AG
12:06 Porsche vz. Buy UBS AG
10:59 BP Outperform RBC Capital Markets
10:51 arGEN-X Outperform Bernstein Research
10:48 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 JOST Werke Buy Warburg Research
10:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
10:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06:16 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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