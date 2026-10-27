BioNTech Aktie
|76,30EUR
|-1,30EUR
|-1,68%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86,86 US-Dollar belassen. Der Onkologiekongress Esmo habe einige positive Updates für die Onkologie-Pipeline des Unternehmens geliefert, schrieb Jessica Fye am Montag. Dies ändere aber nichts Wesentliches an ihrer Einschätzung, dass sich die meisten Produktkandidaten noch in einem frühen bis mittleren Entwicklungsstadium befänden./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 86,86
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 86,86
|
Abst. Kursziel*:
0,00
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 86,86
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,00%
|
Analyst Name::
Jessica Fye
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|77,30
|-0,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.