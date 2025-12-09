Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Coca-Cola-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 42,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,441 Coca-Cola-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 646,74 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 08.12.2025 auf 70,25 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,67 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Coca-Cola einen Börsenwert von 301,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at