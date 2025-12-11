Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
11.12.2025 01:08:29
Coca-Cola taps insider as new chief executive
Chief operating officer Henrique Braun will succeed James Quincey at the top of the beverage behemothWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
02.12.25