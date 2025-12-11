Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
11.12.2025 15:15:00
Coca-Cola vs. PepsiCo: Which Is the Better Income Stock?
Out of almost 54,000 publicly traded stocks in the world, just 55 have achieved "Dividend King" status by raising their dividend for at least 50 years running. That means barely one in 1,000 companies have made the cut, and there are several reasons why it's so rare. To achieve this milestone, a company must be highly resilient, innovative, and able to succeed amid all kinds of market conditions.Both PepsiCo (NASDAQ: PEP) and Coca-Cola (NYSE: KO) are members of this vaunted club. Coca-Cola has increased its dividend for a whopping 63 years, while PepsiCo just announced its 53rd annual dividend hike. Both increases were almost the same, with PepsiCo's increase being 5%, while Coca-Cola's was 5.2%.Despite these nearly identical increases, the two companies offer very different prospects for income investors. Which is the better income stock going forward? Here's what the numbers say.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|21 020,00
|-0,19%
|Coca-Cola Co.
|58,80
|-2,41%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 400,00
|2,65%
|PepsiCo Inc.
|126,38
|-1,20%
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.