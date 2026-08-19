Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
19.08.2026 11:58:40
Comparative Study: Microsoft And Industry Competitors In Software Industry
This article Comparative Study: Microsoft And Industry Competitors In Software Industry originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt (finanzen.at)
|
17.08.26
|Handel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
13.08.26
|Goldman Sachs warnt: Schuldenfinanzierter KI-Boom bei Tech-Aktien wie Meta, Alphabet und Microsoft riskant (finanzen.at)
|
13.08.26
|Microsoft-Aktie: Warum Bernstein trotz 30-Prozent-Rally weiteres Potenzial sieht (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|25 320,00
|-2,39%
|Microsoft Corp.
|414,85
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.