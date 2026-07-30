Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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30.07.2026 12:43:40

Microsoft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe die richtige Balance zwischen Wachstum, Margen und Investitionen gefunden, um stärkere Aussichten zu untermauern, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 390,54 		Abst. Kursziel*:
40,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 390,54 		Abst. Kursziel aktuell:
40,83%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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