Microsoft Aktie
|373,10EUR
|32,10EUR
|9,41%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe die richtige Balance zwischen Wachstum, Margen und Investitionen gefunden, um stärkere Aussichten zu untermauern, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 550,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 390,54
|
Abst. Kursziel*:
40,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 390,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,83%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-