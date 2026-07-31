FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 595 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe erstklassige Kennziffern vorgelegt, lobte Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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