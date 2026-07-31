Microsoft Aktie
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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 595 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe erstklassige Kennziffern vorgelegt, lobte Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
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Unternehmen:
Microsoft Corp.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 456,53
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 460,25
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
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