Microsoft Aktie
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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 480 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei überraschend solide gewesen, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern habe in den wichtigsten Bereichen, über die zuletzt debattiert worden sei, abgeliefert oder besser abgeschnitten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 525,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 461,91
|
Abst. Kursziel*:
13,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 462,14
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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30.07.26
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30.07.26
|Microsoft übertrifft im Quartal die Erwartungen - Aktie legt zweistellig zu (finanzen.at)
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30.07.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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