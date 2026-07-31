ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 480 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei überraschend solide gewesen, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern habe in den wichtigsten Bereichen, über die zuletzt debattiert worden sei, abgeliefert oder besser abgeschnitten./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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