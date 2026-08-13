Microsoft Aktie
|428,70EUR
|0,75EUR
|0,18%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 550 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Software- und KI-Riesen mit guten Wachstumsperspektiven. Das Wachstum der Cloud-Dienste Azure und M365 werde sich beschleunigen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den guten Perspektiven beider Angebote liege der Ausbau der KI-Infrastruktur zugrunde./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 492,43
|
Abst. Kursziel*:
26,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 496,04
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,00%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:01
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|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|429,80
|0,43%
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|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.