Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,53 Prozent tiefer bei 53 450,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,957 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,205 Prozent stärker bei 53 842,80 Punkten in den Montagshandel, nach 53 732,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53 663,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53 395,23 Punkten.

Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 52 146,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 49 526,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 946,12 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10,47 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,20 Prozent auf 883,94 USD), Chevron (+ 1,40 Prozent auf 202,80 USD), Cisco (+ 1,04 Prozent auf 112,84 USD), Goldman Sachs (+ 0,83 Prozent auf 1 048,07 USD) und Johnson Johnson (+ 0,63 Prozent auf 262,00 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-4,09 Prozent auf 39,07 USD), Microsoft (-3,21 Prozent auf 479,49 USD), Salesforce (-2,73 Prozent auf 190,86 USD), Walt Disney (-2,54 Prozent auf 104,14 USD) und IBM (-2,51 Prozent auf 228,45 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 271 031 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,701 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at