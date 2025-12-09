:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.12.2025 15:55:00
Could AMD Be an Artificial Intelligence (AI) Winner in 2026?
When it comes to AI computing hardware, few have challenged Nvidia's (NASDAQ: NVDA) dominance, including rival Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). However, several positive things seem to be happening for AMD, and it's starting to look like a viable investment option.On the flip side, there are fears of an AI bubble forming. Is it too late for AMD to gain ground in the AI race? Or could 2026 be the year when it finally hits its stride and becomes an AI winner?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten
|
03.12.25
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)