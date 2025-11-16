Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.11.2025 00:23:00
Could Buying Tesla Stock Today Set You Up for Life?
It can be tempting to look at a stock's past gains and imagine how great owning it will be in the future if it continues to climb just as it has in recent times. That's why many investment disclosures warn that past performance isn't a guarantee of future returns.Tesla (NASDAQ: TSLA) is one such stock. Potential shareholders no doubt look at its returns of 2,900% over the past decade and wonder, "What if?"But there are signs that the electric vehicle dominance Tesla once enjoyed has come to an end, and falling earnings coupled with rising costs could hamper the company's growth. That said, Tesla is pursuing new opportunities -- including autonomous systems and robotics -- that have lots of potentialContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|349,85
|1,05%
