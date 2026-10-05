Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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05.10.2026 19:40:01
Could Sandisk Stock Double in Value in 12 Months?
The past year has been a tremendous one for Sandisk (NASDAQ:SNDK), as it has rallied an incredible 1,200%. But at $250 billion in market cap, it's still not among the top tech companies in the world in terms of valuation.
Sandisk's stock has been taking a breather in recent months as it's down around 27% from the high of $2,354 that it hit earlier this year. With a reduced valuation and plenty of growth opportunities due to the ongoing memory shortage, could the tech stock double in value within the next 12 months?
Image source: Getty Images.
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