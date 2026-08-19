Quantum Computing Aktie

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WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

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19.08.2026 09:37:00

D-Wave Quantum vs. Microsoft: Which Is the Better Quantum Computing Stock to Own for the Next 5 Years?

Quantum computing has significant potential to transform a host of technologies, including cybersecurity, artificial intelligence, materials science, and drug discovery. But it's still in a relatively early stage of development, which makes it difficult to guess now which quantum computing stocks might be winners over the long term.Two companies on many investors' quantum computing radar are pure-play D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS) and tech giant Microsoft (NASDAQ: MSFT). Given where the quantum computing market is right now, and considering Microsoft's financial advantages, Microsoft stock is the no-brainer winner.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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D-Wave Quantum 16,49 -2,22% D-Wave Quantum
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 25 320,00 -2,39% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 414,85 -0,25% Microsoft Corp.
Quantum Computing Inc Registered Shs 8,42 -1,17% Quantum Computing Inc Registered Shs

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