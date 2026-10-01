DANONE Aktie
WKN DE: A0RM3A / ISIN: US23636T1007
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01.10.2026 21:15:12
Danone Confirms FY26 Guidance Aligned With Mid-Term Ambitions
(RTTNews) - Thursday, Danone S.A. (DANOY.PK) announced that the guidance for fiscal year 2026 is in line with the mid-term ambition issued in June 2024.
As per the mid-term ambition, the company expects like-for-like sales growth between +3 percent and +5 percent, and recurring operating income growing faster than sales.
In the first half, sales were up +3.5% on a like-for-like basis, with an increase of +1.7% in volume/mix and +1.8% in price.
Danone's stock was trading at $12.89, down 2.57 percent on the OTC Markets.
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