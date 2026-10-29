Danone Aktie
|64,76EUR
|1,72EUR
|2,73%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone anlässlich der Quartalszahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Seine Ende Juli erst erfolgte Abstufung der Aktie habe auf unterschätzten Herausforderungen für die US-Geschäfte des Lebensmittelherstellers mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen basiert sowie auf ein risikoreicheres Umfeld für den Geschäftsbereich China Nutrition (spezialisierte Ernährung für China), schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Seitdem hätten die Franzosen auf Veränderungen im Umfeld und in ihrer Strategie für diese beiden Sparten hingewiesen. Nach dem zuletzt überdurchschnittlichen Kursrückgang seien die Risiken nun besser im Kurs reflektiert./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
65,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,20%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
64,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,35%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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21.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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07.10.26
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02.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Danone auf 60 Euro - 'Underperform' (dpa-AFX)
Analysen zu Danone S.A.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Danone Buy
|UBS AG
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|64,86
|2,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets