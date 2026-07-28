Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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28.07.2026 21:14:05

Danone Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst David Hayes verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass das Marktforschungsinstitut Nielsen in der Vorwoche eine Statistik zum Absatz von griechischem Joghurt in den USA korrigiert habe. Dies suggeriere, dass die Schwäche dort weniger ausgeprägt sei als zuvor ihm bewertet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
72,18 € 		Abst. Kursziel*:
-14,10%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
71,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,77%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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