Danone Aktie
|68,94EUR
|-0,22EUR
|-0,32%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Lebensmitteln sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68,52 €
|
Abst. Kursziel*:
34,27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,45%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
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|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|68,90
|-0,38%
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|13:32
|HORNBACH Halten
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|12:47
|United Parcel Service Outperform
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|12:43
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.