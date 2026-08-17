Danone Aktie

66,36EUR -0,96EUR -1,43%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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17.08.2026 05:58:52

Danone Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Schätzungen am Sonntag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Das zweite Quartal habe seine Einschätzung bestätigt, dass deren Wachstum weniger profitabel und riskanter geworden sei./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
67,40 € 		Abst. Kursziel*:
-8,01%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
66,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,57%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05:58 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Danone Buy UBS AG
30.07.26 Danone Kaufen DZ BANK
30.07.26 Danone Buy UBS AG
29.07.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 66,36 -1,43% Danone S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

09:41 SFC Energy Buy Warburg Research
09:40 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09:39 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:38 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
09:35 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
08:39 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:39 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:27 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Prosus Overweight Barclays Capital
07:12 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 RWE Buy UBS AG
07:03 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
06:52 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:49 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05:58 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
05:58 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
14.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 RWE Overweight Barclays Capital
14.08.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
14.08.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
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