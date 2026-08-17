Danone Aktie
|66,36EUR
|-0,96EUR
|-1,43%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Schätzungen am Sonntag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Das zweite Quartal habe seine Einschätzung bestätigt, dass deren Wachstum weniger profitabel und riskanter geworden sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
67,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,01%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
66,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,57%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|66,36
|-1,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG