Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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02.10.2026 20:29:28

Danone Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 62 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erlöse des Nahrungsmittelkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis nicht so stark gestiegen sein wie vom Markt erwartet, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf das Ausbleiben hyperinflationärer Preisanpassungen bei den Milchprodukten in Argentinien. Zudem verwies der Experte auf Schwierigkeiten bei der Wassermarke Mizone in China und auf ein weniger günstiges Umfeld für den Umsatz im Geschäft mit spezialisierter Ernährung auf dem chinesischen Markt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
58,92 € 		Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
59,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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