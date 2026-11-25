Danone Aktie
|69,38EUR
|0,12EUR
|0,17%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Danone von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Aktie von der "Analyst Focus List" gestrichen. Die Einstufung bleibt aber "Overweight", wie Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027 schrieb. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Danone habe sich seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt, doch 2027 drohe erneut eine recht verhaltene Volumenentwicklung. Positiv sieht Pannuti zudem die Kosmetikhersteller. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69,34 €
|
Abst. Kursziel*:
15,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,31%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
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18.11.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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11.11.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.11.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.10.26
|Danone-Aktie grün: Höhere Preise und Proteintrend beflügeln Geschäft (finanzen.at)
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28.10.26
|Danone plant Comeback in Amerika (Dow Jones)
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28.10.26
|ROUNDUP: Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten (dpa-AFX)
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28.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danone von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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22.10.26
|Nach Coca-Cola und Nestlé: Auch Danone ändert Flaschen (dpa-AFX)
Analysen zu Danone S.A.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|69,40
|0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital