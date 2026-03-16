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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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16.03.2026 14:42:00
Das Fairphone 6 erhält Update auf Android 16
Eigentlich erst für April angekündigt, verteilt Fairphone das Update auf Android 16 für sein aktuelles Smartphone bereits ab dem 16. März schrittweise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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