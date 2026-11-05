Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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05.11.2026 03:13:54
Datadog: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Datadog (NASDAQ:DDOG) reported total revenue of $1.2 billion, representing 35% year-over-year growth. Broad-based adoption across non-artificial intelligence (AI) enterprise accounts and modern AI workloads underscores the platform's expanding role in software operations. Three things management said stand out.
Core enterprise demand for software monitoring expanded independently of the AI boom. That steady expansion provides reliable recurring cash flows while the company sells additional software modules to existing accounts.
The core infrastructure monitoring suite, which tracks cloud servers and hardware performance, continues to scale substantially. High platform retention improves long-term customer lifetime value as client software architectures grow more complex.
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