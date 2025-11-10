Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Investition 10.11.2025 10:03:57

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Porsche Automobil-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 170,474 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 35,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 048,41 EUR wert. Mit einer Performance von -39,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 10,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten