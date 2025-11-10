DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Porsche Automobil-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 170,474 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 35,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 048,41 EUR wert. Mit einer Performance von -39,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 10,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at