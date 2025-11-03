DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Porsche Automobil-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Porsche Automobil-Aktie 38,23 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Porsche Automobil-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,157 Porsche Automobil-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 34,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 901,39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,86 Prozent verringert.

Porsche Automobil wurde am Markt mit 10,55 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at