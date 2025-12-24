DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vonovia SE-Anteile an diesem Tag 50,66 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,739 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 474,13 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 23.12.2025 auf 24,02 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 52,59 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 20,38 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Vonovia SE-Aktie auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at