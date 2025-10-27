BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Lohnende BASF-Investition?
|
27.10.2025 10:04:55
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem BASF-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,01 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,173 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.10.2025 95,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,72 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,98 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: BASF
