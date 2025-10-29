Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Rentable Deutsche Telekom-Investition?
|
29.10.2025 10:04:44
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Deutsche Telekom-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Deutsche Telekom-Papier an diesem Tag bei 28,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 352,858 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 29,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 236,41 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 236,41 EUR, was einer positiven Performance von 2,36 Prozent entspricht.
Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 139,80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
31.10.25