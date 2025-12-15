Freundlicher Handel: Börsianer lassen DAX am Nachmittag steigen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 24 280,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,460 Prozent auf 24 297,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24 186,49 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 233,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 318,30 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23 876,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der DAX noch bei 23 748,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 20 405,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,25 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2,21 Prozent auf 35,20 EUR), Fresenius SE (+ 2,06 Prozent auf 48,54 EUR), Zalando (+ 1,69 Prozent auf 23,48 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,59 Prozent auf 44,73 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,57 Prozent auf 32,09 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 1 584,00 EUR), Vonovia SE (-1,74 Prozent auf 23,78 EUR), Daimler Truck (-1,64 Prozent auf 37,84 EUR), BASF (-1,49 Prozent auf 44,17 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 49,96 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 293 298 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

2025 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index weist die BASF-Aktie mit 5,01 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at