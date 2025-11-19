Mercedes-Benz Group Aktie

Frühe Anlage 19.11.2025 10:05:09

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,23 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,163 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,28 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 18.11.2025 auf 56,53 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,28 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

06.11.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
03.11.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
31.10.25 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 57,31 0,51% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

