Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,23 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,163 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,28 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 18.11.2025 auf 56,53 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,28 Prozent.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|06.11.25

|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
