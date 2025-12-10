Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition
|
10.12.2025 10:04:06
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,79 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,543 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 61,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,27 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,73 Prozent.
Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 59,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
