Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Am Mittwoch klettert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 5 722,51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,891 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,133 Prozent leichter bei 5 710,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 718,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 709,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 722,77 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,085 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 664,46 Punkte. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 5 361,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 951,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,36 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,67 Prozent auf 122,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,57 Prozent auf 61,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,56 Prozent auf 107,45 EUR), BASF (+ 0,30 Prozent auf 43,38 EUR) und Allianz (+ 0,24 Prozent auf 381,60 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,86 Prozent auf 1 611,00 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 158,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 536,60 EUR), Eni (-0,65 Prozent auf 16,09 EUR) und Deutsche Börse (-0,54 Prozent auf 222,80 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 347 991 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 373,337 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at