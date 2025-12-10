Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwochmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:27 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 24 144,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 167,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 103,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.11.2025, den Wert von 24 086,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 23 583,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der LUS-DAX noch bei 20 316,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,94 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,67 Prozent auf 122,80 EUR), Fresenius SE (+ 0,96 Prozent auf 47,41 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,57 Prozent auf 61,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,56 Prozent auf 107,45 EUR) und Merck (+ 0,55 Prozent auf 118,70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-1,86 Prozent auf 1 611,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,81 Prozent auf 216,40 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 158,15 EUR), Brenntag SE (-0,85 Prozent auf 47,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 536,60 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 347 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,218 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at