Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der Euro STOXX 50 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 5 720,99 Punkten ab. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,897 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent schwächer bei 5 724,71 Punkten, nach 5 725,59 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 708,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 753,48 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 5 566,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 368,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 985,46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 16,33 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 4,13 Prozent auf 36,31 EUR), Rheinmetall (+ 3,56 Prozent auf 1 641,50 EUR), Allianz (+ 3,00 Prozent auf 380,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,89 Prozent auf 32,13 EUR) und Eni (+ 1,41 Prozent auf 16,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Airbus SE (-1,38 Prozent auf 195,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 26,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,68 Prozent auf 61,08 EUR), Enel (-0,46 Prozent auf 8,71 EUR) und adidas (-0,28 Prozent auf 159,90 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 332 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 368,841 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,44 zu Buche schlagen. Mit 6,65 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

