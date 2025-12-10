Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Der DAX bleibt auch am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 24 167,14 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,074 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,129 Prozent tiefer bei 24 131,39 Punkten, nach 24 162,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 101,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 168,72 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,629 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der DAX 23 959,99 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 632,95 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 20 329,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 20,69 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,67 Prozent auf 122,80 EUR), Fresenius SE (+ 0,96 Prozent auf 47,41 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,57 Prozent auf 61,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,56 Prozent auf 107,45 EUR) und Merck (+ 0,55 Prozent auf 118,70 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Rheinmetall (-1,86 Prozent auf 1 611,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,81 Prozent auf 216,40 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 158,15 EUR), Brenntag SE (-0,85 Prozent auf 47,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 536,60 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 347 991 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 239,218 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at