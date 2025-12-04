Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert zum Start

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:13 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent höher bei 23 870,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,044 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,602 Prozent höher bei 23 836,23 Punkten, nach 23 693,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23 832,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 871,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,586 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 949,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der DAX noch bei 23 770,33 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 20 232,14 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 24 771,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Porsche Automobil (+ 3,09 Prozent auf 38,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,93 Prozent auf 59,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 117,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,19 Prozent auf 105,10 EUR) und Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-1,92 Prozent auf 43,37 EUR), RWE (-0,85 Prozent auf 43,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,80 Prozent auf 41,99 EUR), EON SE (-0,73 Prozent auf 15,72 EUR) und Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 463 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at